Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины
МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны
Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.
В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.
Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.
Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.
Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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