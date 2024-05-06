Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием

Tекст: Илья Абрамов,

Анастасия Куликова

Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Мероприятия организуются по личному поручению президента Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

В ведомстве пояснили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства. Делается это в ответ на провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о недавних высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

Между тем вступление в конфликт сил альянса приведет к прямому вовлечению в войну западных государств, пишет в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Москве придется соразмерно отвечать на столь масштабные угрозы собственной безопасности.

«Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад», – считает он. Однако современные политики Запада не способны осознать истинный масштаб угрозы. «И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», – пояснил Медведев.

В последнее время главы европейских государств действительно значительно повышают градус эскалации. Так, во время посещения Киева глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

По его мнению, Украина имеет на это полное право, поскольку якобы защищает собственный суверенитет, пишет Reuters. На этом фоне стороны также обсудили возможность передачи ВСУ большего количества военной помощи, в частности систем ПВО.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Британия и Франция прибегают к милитаристской риторике. Более серьезного вовлечения в конфликт не исключают и в США. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве уже пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

«Россия добросовестно заранее объявляет о подготовке к учениям. Это ответственное поведение ядерной державы. Мы показываем, что ничего нарушать не собираемся и действуем исключительно в рамках международных правовых норм. Кроме того, подобное публичное заявление, равно как и сами учения, являются определенным сигналом странам НАТО», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Событие должно продемонстрировать западным государствам цену конфронтации и может иметь сдерживающее воздействие. Москва напоминает, что применяет далеко не все виды вооружений в рамках СВО. Мы также показываем, что обладаем необходимыми средствами для защиты интересов наших граждан», – отмечает собеседник.

«Поймут ли сигнал в западных странах – вопрос дискуссионный. Если осознание придет, они скорректируют поставки оружия ВСУ, в том числе и дальнобойного. Возможно, попытаются и сдержать дальнейшее обострение со стороны Киева. В противном случае события чреваты еще большей эскалацией и опасными последствиями для государств НАТО», – указал Долгов.

В первую очередь данные учения проводятся для того, чтобы посмотреть, насколько эффективно работают системы, призванные защищать страну,

добавляет сенатор Андрей Климов. «Деятельность НАТО у наших границ может быть хорошим поводом для проверки. Мы должны быть полностью уверены в том, что способны обеспечить собственную безопасность», – сказал он.

«Все мы видим, как руководства западных стран демонстрируют свои агрессивные намерения и стремятся запугать нас. Периодически таких людей надо возвращать к реальности. Сомневаюсь, что это удастся в полной мере, но, возможно, такие действия с нашей стороны помогут отрезвить тех, кто еще сохранил остатки благоразумия», – отмечает Климов.

Учения, в ходе которых отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия, проводятся в России нередко, напоминает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отмечает он. Он объясняет:

на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость.

«США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта», – уточняет эксперт.

«Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализирует собеседник. По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выразят понимание в связи с решением Москвы.

США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России»,

– считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

Важно, что заявление Минобороны прозвучало именно на фоне дискуссий Запада о вариантах вмешательства в текущий конфликт, отметил доктор военных наук Константин Сивков. Учитывая общую обстановку и настроения, учения должны стать отрезвляющим предупреждением. Спикер отметил, что это чуть ли не уникальный случай, когда Россия публично анонсирует подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием.

«У Запада не остается другого выхода, кроме как прекратить вмешиваться в конфликт на Украине. В противном случае стоит ожидать нового витка эскалации. Спонсорам Зеленского пора бы это понять», – резюмирует Сивков.