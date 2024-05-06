  • Новость часаЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области
    Арсен Аваков объявлен в розыск в России
    Боррель предложил производить оружие на Украине
    Кремль объяснил необходимость учений с ядерным оружием
    Черноморский флот уничтожил пять катеров ВСУ у побережья Крыма
    Госдума одобрила запрет иноагентам быть кандидатами и наблюдателями на выборах
    Французский Иностранный легион понес первые потери на Украине
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    77 комментариев
    6 мая 2024, 14:30 • Политика

    Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием

    Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Владимир Путин поручил начать подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России. Смогут ли ядерные учения остудить пыл западных политиков?

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Мероприятия организуются по личному поручению президента Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В ведомстве пояснили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства. Делается это в ответ на провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о недавних высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Между тем вступление в конфликт сил альянса приведет к прямому вовлечению в войну западных государств, пишет в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Москве придется соразмерно отвечать на столь масштабные угрозы собственной безопасности.

    «Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад», – считает он. Однако современные политики Запада не способны осознать истинный масштаб угрозы. «И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», – пояснил Медведев.

    В последнее время главы европейских государств действительно значительно повышают градус эскалации. Так, во время посещения Киева глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    По его мнению, Украина имеет на это полное право, поскольку якобы защищает собственный суверенитет, пишет Reuters. На этом фоне стороны также обсудили возможность передачи ВСУ большего количества военной помощи, в частности систем ПВО.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist  подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Британия и Франция прибегают к милитаристской риторике. Более серьезного вовлечения в конфликт не исключают и в США. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве уже пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    «Россия добросовестно заранее объявляет о подготовке к учениям. Это ответственное поведение ядерной державы. Мы показываем, что ничего нарушать не собираемся и действуем исключительно в рамках международных правовых норм. Кроме того, подобное публичное заявление, равно как и сами учения, являются определенным сигналом странам НАТО», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Событие должно продемонстрировать западным государствам цену конфронтации и может иметь сдерживающее воздействие. Москва напоминает, что применяет далеко не все виды вооружений в рамках СВО. Мы также показываем, что обладаем необходимыми средствами для защиты интересов наших граждан», – отмечает собеседник.

    «Поймут ли сигнал в западных странах – вопрос дискуссионный. Если осознание придет, они скорректируют поставки оружия ВСУ, в том числе и дальнобойного. Возможно, попытаются и сдержать дальнейшее обострение со стороны Киева. В противном случае события чреваты еще большей эскалацией и опасными последствиями для государств НАТО», – указал Долгов.

    В первую очередь данные учения проводятся для того, чтобы посмотреть, насколько эффективно работают системы, призванные защищать страну,

    добавляет сенатор Андрей Климов. «Деятельность НАТО у наших границ может быть хорошим поводом для проверки. Мы должны быть полностью уверены в том, что способны обеспечить собственную безопасность», – сказал он.

    «Все мы видим, как руководства западных стран демонстрируют свои агрессивные намерения и стремятся запугать нас. Периодически таких людей надо возвращать к реальности. Сомневаюсь, что это удастся в полной мере, но, возможно, такие действия с нашей стороны помогут отрезвить тех, кто еще сохранил остатки благоразумия», – отмечает Климов.

    Учения, в ходе которых отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия, проводятся в России нередко, напоминает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отмечает он. Он объясняет:

    на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость.

    «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта», – уточняет эксперт.

    «Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализирует собеседник. По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выразят понимание в связи с решением Москвы.

    США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России»,

    – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Важно, что заявление Минобороны прозвучало именно на фоне дискуссий Запада о вариантах вмешательства в текущий конфликт, отметил доктор военных наук Константин Сивков. Учитывая общую обстановку и настроения, учения должны стать отрезвляющим предупреждением. Спикер отметил, что это чуть ли не уникальный случай, когда Россия публично анонсирует подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием.

    «У Запада не остается другого выхода, кроме как прекратить вмешиваться в конфликт на Украине. В противном случае стоит ожидать нового витка эскалации. Спонсорам Зеленского пора бы это понять», – резюмирует Сивков.

    Главное
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    ВСУ безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово
    В Кремле объяснили объявление в розыск украинских политиков
    Обвиняемый во взятке замминистра Иванов попросил о домашнем аресте
    На Украине сравнили российскую бомбу с землетрясением
    Польский судья попросил политического убежища в Белоруссии
    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

    Преодолена критическая зависимость от западных турбин

    Россия преодолела зависимость от газовых турбин большой мощности Siemens и General Electric, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. И Россия, в отличие от Ирана, сделала это благодаря собственным мозгам и технологиям. Первая серийная турбина будет установлена на электростанцию на Таманском полуострове. Как Россия вообще оказалась в такой критической зависимости от западных турбин? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием

    Владимир Путин поручил начать подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России. Смогут ли ядерные учения остудить пыл западных политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Русский мэр-русофоб зачищает Таллин от всего русского

    Новые власти Таллина, отстранив прежнего мэра, начали наводить в городе свои порядки, старательно выкорчевывая из него все русское или связанное с Россией. Политика действующего градоначальника Евгения Осиновского показывает, что для него нет вообще ничего святого. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    • Жаркая встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............