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    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    4 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немцы высмеяли выступление главы МИД Германии Анналены Бербок на канале ARD, где она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пригрозила последствиями.

    Комментаторы отмечают, что в качестве последствий «за коварную российскую атаку» Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты, передает РИА «Новости».

    Также пользователи указали, что западные элиты до сих пор не могут раскрыть, кто взорвал «Северный поток – 2», однако за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты.

    Некоторые комментаторы заметили, что к таким обвинениям необходимы точные доказательства и надежные источники.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения.

    Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

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    3 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия

    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс в пятницу раскрыл подробности нового 14-го пакета санкций Евросоюза против России.

    Как сообщил Ашераденс, новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия, передает «Московский комсомолец».

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    6 мая 2024, 06:10 • Новости дня
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

    Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

    «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

    Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.


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    6 мая 2024, 07:19 • Новости дня
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков

    «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.

    Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.

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    6 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из самых эффективных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС.

    «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на ней нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС

    В качестве доказательства ликвидации его группа каску забрала, и теперь хранится в «музее трофеев».

    Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».


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    3 мая 2024, 15:36 • Новости дня
    Полковник СБУ заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Полковник СБУ Стариков заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские FPV-дроны представляют самую серьезную проблему на поле боя для украинской армии, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

    В видео на своем YouTube-канале Стариков пояснил, что имеющиеся у Украины системы ПВО не способны сбивать эти дроны, а применение мелкокалиберного оружия против них неэффективно, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российские FPV-дроны неуязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку они используют нестандартные частоты. По мнению полковника, решение этой проблемы необходимо искать на государственном уровне.

    Ранее российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.

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    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 01:17 • Новости дня
    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Тимур Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты обвиняемого в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова просят Мосгорсуд отменить решение о заключении под стражу и перевести своего подзащитного под домашний арест. Аппеляционная жалоба будет рассмотрена 8 мая.

    «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – рассказал «Коммерсанту» Денис Балуев.

    Отмечается, что на время следствия отстраненный от должности Иванов будет участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». 

    Балуев рассказал, что защита планирует сделать упор на данные о личности обвиняемого, который является отцом пятерых детей, имеет звание героя ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации.

    Адвокаты также не исключают возможности предложить за господина Иванова залог.

    Тимуру Иванову вменяется в вину получение взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах.

    Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале прошлого года. Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако, по данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», в феврале 2023 года собственником стала бывшая супруга Иванова.

    Иванов также переписал мотоцикл на отца за год до ареста.

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    4 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками и месту дислокации украинских военных в районе метро «Основа» в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА, а второй – по месту расположения ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как уточнил координатор подполья, удары были нанесены около часа ночи. Один из них попал в склад с готовыми беспилотниками, второй – по месту дислокации украинских военных.

    Также Лебедев подтвердил удар видеозаписью, на которой слышен звук пролетающего дрона-камикадзе, а затем происходит взрыв.

    Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

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    3 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Британский эксперт назвал цель российских авиаударов по Одессе

    Британский эксперт Меркурис: Западное вооружение стало целью ВС России в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли авиаудары по поставленному Киеву западными союзниками вооружению в Одессе, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    «Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», – сказал он в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Одесса используется ВСУ для переброски оружия и техники в различные пункты дислокации, отметил эксперт. Он добавил, что в ходе авиаударов российская армия уничтожает не только вооружение, но и офицерский состав ВСУ.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт.

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    5 мая 2024, 23:37 • Новости дня
    В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Николаевка Тельмановского района ДНР автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, подорвался на мине, установленной украинскими военными.

    «Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья», – написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

    Он сообщил, что мужчина и женщина получили травматические ампутации нижних конечностей и осколочные ранения, ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

    Пострадавшие доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

    В результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.

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