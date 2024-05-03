Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Reuters повторно опубликовал новость о «праве» Украины на удары по России
Агентство Reuters вновь опубликовало ранее отозванную новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, в которой он заявил, что Украина «имеет право» наносить удары по территории России британским оружием.
В первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о «праве» Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде, передает РИА «Новости».
Новость появилась на ленте агентства накануне. Потом была отозвана с указанием, что «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте».
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что глава британского внешнеполитического ведомства действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон «дать заднюю».