Reuters повторно опубликовал новость о «праве» Украины на удары по России

Tекст: Ольга Никитина

В первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о «праве» Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде, передает РИА «Новости».

Новость появилась на ленте агентства накануне. Потом была отозвана с указанием, что «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте».

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что глава британского внешнеполитического ведомства действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон «дать заднюю».