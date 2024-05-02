  • Новость часаЗахарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    Мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    Турция прекратила торговые связи с Израилем
    На Западе назвали возможные действий России в случае изъятия активов
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    Уехавшим из России иноагентам предложили купить часть Монголии
    Мнения
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    6 комментариев
    2 мая 2024, 21:54 • Новости дня

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России

    МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российской территории.

    Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».

    Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

    Коментарии (8)
    2 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели

    Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели

    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели», предположила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

    Коментарии (3)
    2 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»

    Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия

    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение. Во время контрнаступления украинская пропаганда выставляла взятие этого села важным достижением. Теперь же можно говорить о полном обнулении этих якобы успехов, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее над северными окраинами Работино был поднят флаг России.

    «На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.

    «Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.

    «Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.

    «Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.

    «Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.

    Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

    В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».

    Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.

    Коментарии (8)
    2 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и участников варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.

    Коментарии (10)
    2 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    Представитель России в МВФ обвинил фонд в прямом финансировании терроризма

    Директор МВФ от России Можин обвинил фонд в прямом финансировании терроризма в вопросе поддержки Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, организуя поддержку Киеву, фонд напрямую занимается финансированием терроризма, передает РИА «Новости».

    Можин также отметил, что эти «кредиты» от МВФ, в основном позволяют Украине погашать старые долги, при этом чистого прироста средств фонда практически не происходит.

    Тем временем в Киеве пожаловались на трудности на поле боя из-за отсутствия помощи США.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    Военнопленный ВСУ заявил, что с солдатами на Украине поступают «как со скотиной»

    Военнопленный ВСУ рассказал, что с солдатами на Украине поступают «как со скотиной»

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование поступает с солдатами «как со скотиной», кидая на фронт неподготовленными, рассказал военнопленный ВСУ Олег.

    По его словам, совершенно неподготовленных солдат отправляют на передовую, вероятно, из-за того, что людей не хватает, передает ТАСС.

    Военнопленный отметил, что на подготовку к боевым действиям военнослужащим ВСУ даются считанные дни.

    Ранее другой украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ обманом отправило непригодных к военной службе в Очеретино.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Киргизия рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Киргизии призвало граждан республики отложить поездки на территорию России.

    Гражданам Киргизии рекомендовано не посещать Россию, пока не будут сняты ранее введенные дополнительные меры безопасности и режим усиленного контроля пропуска через государственную границу, передает ТАСС.

    Если поездка неизбежна, МИД Киргизии советует гражданам заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию.

    Ранее Таджикистан рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок в Россию.

    Коментарии (3)
    2 мая 2024, 14:38 • Новости дня
    В Британии заявили об уязвимости страны перед ракетными атаками

    Sky News: Британия не способна защитить свои города от ракетных атак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многолетнее сокращение оборонных расходов Британии сделало страну уязвимой перед потенциальной угрозой ракетных и беспилотных атак, сообщает канал Sky News со ссылкой на источники в минобороны страны и мнение ветеранов холодной войны.

    По словам высокопоставленного источника в минобороны Британии, которого цитирует Sky News, сейчас Британия не способна защитить свои города от ракетных атак, а население не осведомлено о том, как действовать в такой ситуации, передает РИА «Новости».

    «Проще говоря, защищены ли мы? Нет», – сказал он.

    Военное руководство Британии изучает возможность восстановления оборонных мощностей для защиты важнейших объектов инфраструктуры, сообщает телеканал. Отмечается, что имеющиеся у страны средства ПВО эффективны, но их мало для защиты стратегических объектов.

    Кроме того, сейчас Королевские военно-воздушные силы располагают лишь девятью фронтовыми эскадрильями реактивных самолетов, тогда как к концу холодной войны их было 30, отмечает телеканал. Радиус развернутых на суше шести систем ПВО Sky Sabre ограничен, а из шести эскадронных миноносцев типа 45 только три «доступны для операций», следует из материала.

    Ранее сообщалось, что Британия захотела присоединиться к созданию «Небесного щита» против России.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 11:18 • Новости дня
    В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА

    МЧС: В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА

    В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Белгороде ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    В Telegram-канале ведомства указано, что объявлена опасность атаки БПЛА. Жителям города рекомендовано проявлять бдительность.

    Известно также, что около 10.30 мск система ПВО пресекла попытку атаки беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

    Как сообщили в Telegram-канале Минобороны, украинский дрон уничтожен.

    Российская ПВО уничтожила в ночь со среды на четверг 12 украинских беспилотников над пятью регионами.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 07:46 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Приморья за шпионаж на ГУР минобороны Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Силы ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, сообщил представитель регионального главка ФСБ.

    Известно, что силы ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Приморского края, который по заданию украинской военной разведки, «собирал и передавал информацию об объектах военной инфраструктуры края», осознавая «возможность их использования адресатом против безопасности России», передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный заключен под стражу.

    Ранее житель Приморья был задержан за сотрудничество с подконтрольной Киеву организацией.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 20:31 • Новости дня
    Эксперт: Запад переоценивает влияние релокантов на российскую экономику

    Экономист Любич оценил данные западных СМИ о вкладе релокантов в рост российской экономики

    Эксперт: Запад переоценивает влияние релокантов на российскую экономику
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Люди, возвращающиеся в Россию, в большинстве своем удаленно работали на отечественные компании. Таким образом, плоды их труда и так были включены в показатели ВВП страны. В реальности же влияние релокантов на развитие экономики РФ более скромное, чем представляют себе западные СМИ, сказал экономист Андрей Любич. Ранее издание Bloomberg сообщило о росте ВВП России из-за возвращения уехавших граждан.

    «За последнее время в Россию действительно вернулось большое количество релокантов. Думаю, 40-45% от общего числа уехавших действительно может быть корректной цифрой. Однако издание Bloomberg существенно переоценивает их вклад в развитие экономики государства», – сказал экономист Антон Любич.

    «В большинстве своем в страну вернулись те, кто и так был трудоустроен в отечественных компаниях. Многие из них покинули Родину в связи с экономическими причинами. Нередко работодатели самостоятельно отправляли своих сотрудников за рубеж. Таким образом попросту они избегали новых санкций», – уточняет он.

    «Соответственно, плоды их труда и без того были включены в прирост российского ВВП. Их переезд за границу оставался простой формальностью. В то же время те, кто до сих пор находятся в Европе или на территории других стран СНГ, как правило, числятся в иностранных компаниях. Их работа уже не имеет никакого отношения к финансовому сектору РФ», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, получить точные данные о количестве вернувшихся россиян и их влиянии на экономику государства в настоящий момент трудно, но возможно. Для этого нужно совместить статистику базы Пограничной службы с информацией из Социального фонда», – подчеркивает собеседник.

    «Первая инстанция позволит зафиксировать число людей, пересекших границу в обратном направлении. Вторая даст представление об их доходах. На рубль зарплаты создается примерно 30-35 копеек добавочной стоимости. Соответственно, сопоставив указанные показатели, мы сможем точно рассчитать, какой именно процент от роста ВВП пришелся на релокантов», – резюмирует Любич.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о росте экономики России из-за возвращения релокантов. В статье газеты указано, что на обратную миграцию в РФ пришлась «одна пятая или одна третья» от 3,6% увеличения ВВП страны за 2023 год. При этом отток населения не просто «замедлился», но и «обратился вспять».

    По данным компании Finion, предоставляющей миграционные услуги, около 40-45% покинувших Россию в 2022, приняли решение о возвращении на Родину. В связи с тем, что уехавшие как правило имеют более крупные зарплаты, их обратный приезд способствует общему насыщению экономической активности внутри страны.

    «Вместо того чтобы тратить имеющиеся доходы за границей, они ориентируются на российскую отрасль потребления: пользуются бытовыми услугами, розничной торговлей», – отмечает издание. Кроме того, подчеркивается, что ряду релокантов по возвращению были предложены более комфортные условия труда.

    Однако данная тенденция не особо сказывается на проблеме «нехватки рабочих рук» на рынке труда. Общее число вернувшихся в страну составляет лишь 0,3% от общего числа занятых в стране. Тем не менее данный процесс будет продолжаться, поскольку за рубежом жизнь россиян осложняется широким спектром социальных барьеров.

    Так, согласно исследованию Европейского университета (Флоренция) лишь 41% мигрантов из РФ (в некоторых странах данный показатель не превышает и 16%) считают свое текущее положение «стабильным». При этом около четверти опрошенных отмечают частые случаи дискриминации со стороны местных жителей или учреждений.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Зампостпреда России заявил о нежелании в ОБСЕ упоминать трагедию в Одессе

    Зампостпреда России Буякевич заявил о нежелании руководства ОБСЕ упоминать трагедию в Одессе

    Tекст: Александра Юдина

    В этом году руководство ОБСЕ предпочитает не вспоминать о трагедии в Одессе в Доме профсоюзов десять лет назад, заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич.

    По его словам, подобная позиция руководства ОБСЕ вызывает возмущение, передает ТАСС.

    Буякевич отметил, что такая позиция очевидна в связи с тем, что ее нельзя использовать в пропагандистских антироссийских целях.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Российская компания приступила к строительству электростанции на Иссык-Куле

    Российская компания приступила к строительству солнечной электростанции на Иссык-Куле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев сообщил о начале строительства солнечной электростанции на Иссык-Куле, реализацией проекта занимается российская компания Unigreen Energy.

    О том, что Unigreen Energy начинает строительство станции на Иссык-Куле, Ибраев рассказал в кулуарах третьего Ташкентского международного инвестиционного форума, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в конструктивном развитии отношений с Киргизией.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    Кремль: Предстоит большой объем работы для признания преступлений Киева геноцидом

    Tекст: Александра Юдина

    Результатов работы российских следователей по признанию преступлений киевского режима геноцидом уже достаточно много, однако осталось сделать многое в этой области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, обвинения в геноциде требуют огромной подготовительной работы. Следственные органы России ведут работу по фиксации всех преступлений, однако работа продолжается, в нее вовлечено большое количество профессионалов, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что все еще предстоит достаточно напряженная деятельность в этой области.

    Ранее в Кремле заверили, что Россия принимает меры с учетом того обстоятельства, что киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность.

    Коментарии (0)
    2 мая 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков: Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность

    Представитель Кремля Песков: Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российское правительство учитывает в своей работе намерения Киева продолжать террористическую деятельность, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля также заметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. По официальной версии Белого дома, Киев будет использовать их исключительно для ведения боев в рамках «суверенной украинской территории». Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты посчитали, что Вашингтон отправил вооружение для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

    Кроме того, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

    Коментарии (0)
    Главное
    Эксперт оценил роль Коломойского, Турчинова и Авакова в трагедии 2 мая в Одессе
    Звание генерал-лейтенанта присвоено замкомандующего группировкой «Восток»
    Газпром назвал сумму чистого убытка в 2023 году
    Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России
    Минобороны показало уничтожение опорника ВСУ из танка прямой наводкой (ВИДЕО)
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    Дуров рассказал о своих украинских корнях

    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке

    США временно разрешили проводить операции с российскими банками, в том числе Сбербанком и ВТБ. Транзакции возможны только в области энергетики и согласованы до 1 ноября этого года. Почему Вашингтон принял такое решение и как оно отразится на рынке? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузинские власти борются за роль сталинской «редиски»

    Несмотря на угрозы со стороны Запада и решимость оппозиции устроить побоище на улицах Тбилиси, власти Грузии намерены довести до конца дело с местным аналогом закона об иноагентах и утвердить его. Они не могут поступить иначе, поскольку являются теми, кого Сталин сравнивал с редиской. Подробности

    Перейти в раздел

    Одесса ждет от России справедливости за 2 мая

    Десять лет назад столкновения между противниками и сторонниками Евромайдана привели к одной из самых трагических страниц в современной истории – пожару в одесском Доме профсоюзов. Жертвами тех событий стали десятки человек, сотни получили травмы. Организаторы и провокаторы массовых беспорядков до сих пор не наказаны. События в Одессе стали поворотным моментом не только для ополчения Донбасса, но и для всех участников Русской весны, в том числе в Харькове, Николаеве и Запорожье. Подробности

    Перейти в раздел

    Американское ядерное оружие взрывает польское общество

    В Минобороны Польши заявили, что уже подали заявку на участие в программе, которая позволит размещать на территории страны американское ядерное оружие. Между тем сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество. Кто и почему в Польше боится американских ядерных бомб? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............