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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня

    Новак назвал украинские атаки на НПЗ причиной дисбаланса на рынке топлива

    Новак: Атаки Украины на энергообъекты России вызвали дисбаланс на рынке топлива

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атаки украинских войск на российские энергетические объекты создают дополнительный дисбаланс на мировом рынке топлива.

    Новак заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы отражаются на стоимости нефтепродуктов во всем мире, передают «Вести».

    «Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены», – подчеркнул Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назвал удары украинских войск по российским предприятиям угрозой для внешних поставок топлива.

    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает Вооруженным силам в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    31 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу, сообщил украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

    Омельченко заявил, что одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области прекратила работу, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Эксперт уточнил, что Приднепропетровская ТЭС получила серьезные разрушения. Сроки восстановления объекта остаются неизвестными. При этом официального подтверждения полной остановки станции пока нет.

    Тем временем в Днепропетровске и области уже вторые сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.

    В пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.

    Минобороны сообщало, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    1 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал победу России концом военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии, включая использование военнопленных в качестве смертников.

    «Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», – сказал Пушилин ТАСС.

    Он отметил, что использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников является серьезным военным преступлением и нарушением гуманитарного права.

    По его словам, обнародованные факты подобных действий Киева традиционно остаются без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

    Пушилин подчеркнул, что Россия не совершает ничего подобного, однако к ней находят поводы «прицепиться» на фоне полного молчания о действиях Украины, что свидетельствует о политике двойных и тройных стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин также заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение ДНР. В четверг он сообщил о продолжении боев на добропольском направлении.

    В марте правозащитники рассказали о пытках российских военнопленных со стороны гражданских медиков на Украине.

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    1 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
    В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
    @ Kish Kim/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве применены экстренные отключения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В ДТЭК сообщили, что в Киеве применены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за аварийной ситуации в нескольких районах Киева произошло отключение электроэнергии.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

    В субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

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    1 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Ушаков заявил о готовности Путина ответить на звонок Зеленского

    Ушаков заявил о готовности Путина ответить на телефонный звонок Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».

    «Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.

    Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.

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    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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    1 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    Суд на Украине арестовал мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Николаеве отправил под стражу на 60 дней мужчину за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах.

    Суд в городе Николаеве на юге Украины отправил мужчину под стражу на 60 дней за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

     В числе доказательств вины указано, что на мужчине был головной убор, характерный для армии Советского Союза, а к одежде прикреплена георгиевская лента, которая запрещена на Украине в ходе политики «декоммунизации».

    Кроме того, в судебных документах написано, что 22 августа 2022 года подозреваемый выступил на концерте, где исполнял русские песни. Спустя три дня он принял участие в концерте с российским репертуаром для студентов колледжа культуры. В качестве доказательств суд привел показания свидетелей, публикации и видеозаписи в Telegram и YouTube, а также результаты судебной экспертизы. Согласно ее заключению, выступления мужчины на праздничных мероприятиях содержали признаки «информационной деятельности» в поддержку России.

    По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Обосновывая такое решение, сторона обвинения указала на риск того, что мужчина может скрыться на неподконтрольной Киеву территории, а также спрятать или исказить вещественные доказательства.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности родителей двух 15-летних девушек, которые танцевали под музыку на русском языке возле фотографий погибших военных.

    Служба безопасности Украины начала расследование дела о хулиганстве из-за исполнения киевлянками русскоязычных песен в автомобиле.

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    31 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Рубио заявил о зашедшем в тупик конфликте на Украине

    Рубио: Конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД G20 заявил, что конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик и грозит дальнейшей эскалацией.

    «Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 проходило в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    31 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Жители Алешек, выбравшие эвакуацию на Украину, покинули Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины сообщили, что автобусы с теми жителями города Алешки, которые выбрали для эвакуации Украину, пересекли границу с Белоруссией и въехали в Черниговскую область.

    Эвакуированные проследовали на Украину через пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе, сообщает БелТА. По словам сопровождающего группу украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, люди пересаживаются из белорусских автобусов в украинские, чтобы пересечь границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Гомеля организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек. В тот же день министерство обороны сообщило о вылете эвакуированных граждан из Анапы в Белоруссию.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о начале посадки жителей города в автобусы.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    31 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп сочла операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешное проведение гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области доказало возможность достижения устойчивого мира.

    По словам Мелании Трамп, ситуация с проведением гуманитарной операции в Алешках доказала способность людей к мирному урегулированию конфликтов, передает ТАСС.

    «Надежда на устойчивый мир. Алешки доказывают, что мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы сможем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей», – написала Мелания Трамп в социальной сети X.

    Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Алешках для проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ходе миссии жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

    Ранее спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках.

    Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.

    В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

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    31 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Аппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей
    Аппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи.

    «Впереди немало вопросов: восстановление документов, лечение, дальнейшее проживание, связь с родными. Наш аппарат будет сопровождать их решение, разбираться в каждой ситуации и добиваться, чтобы люди получили всю положенную поддержку», – сообщила Лантратова в Max.

    Она отметила, что после пережитого людям важно отдохнуть и почувствовать заботу, и помощь не должна ограничиваться крышей над головой. Омбудсмен поблагодарила врачей, волонтеров и сотрудников пунктов размещения за готовность помочь жителям Алешек.

    Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, а желающие уехать получили такую возможность. Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации миссии.

    В аэропорту белорусского Гомеля в субботу приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину. Там организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека обратилась к Мелании Трамп с просьбой о регулярном проведении гуманитарных миссий.

    Омбудсмен заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    31 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лантратова договорилась о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о достижении соглашения по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках.

    «За гуманитарной миссией в Алешках – месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. Делюсь кадрами дня, когда эта работа стала реальной помощью для тех, кто так долго ее ждал. Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг», – заявила Лантратова в Max.

    Она добавила, что продолжает взаимодействовать с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

    Ранее Лантратова предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям Алешек.

    В субботу сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи. В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России и украинский омбудсмен установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

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    31 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Жители Польши предложили выслать украинцев из страны

    Pronews: Жители Польши предложили выдворить украинских беженцев из страны

    Tекст: Вера Басилая

    Молодые жители Польши в ходе уличного опроса предложили выдворить украинских беженцев, что вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

    В ходе уличного опроса журналистка спросила молодых людей о желаемых изменениях в государстве, на что один из респондентов не раздумывая предложил выгнать граждан Украины, передает «Царьград» со ссылкой на греческий портал Pronews.

    Короткий видеоролик с ответом поляка моментально получил широкий отклик среди пользователей социальных сетей. На фоне ухудшающихся отношений с местными жителями украинские беженцы все чаще задумываются о возвращении на родину или переезде.

    По информации издания Myśl Polska, некоторые переселенцы выражают недовольство из-за недоброжелательного отношения и чувства изоляции. К августу 2026 года количество людей с временной защитой в Польше уменьшилось на 13 тыс. человек, составив 939 тыс., тогда как в Германии и Чехии этот показатель увеличился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца окружная прокуратура сообщила о задержании украинского студента за подготовку убийства случайной жертвы на почве расовой ненависти.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил о необходимости возвращения молодых украинцев на родину для отправки на фронт.

    В прошлом месяце европейские СМИ зафиксировали рост преступлений против украинцев в Польше на 30%.

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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