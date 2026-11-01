Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Новак назвал украинские атаки на НПЗ причиной дисбаланса на рынке топлива
Новак: Атаки Украины на энергообъекты России вызвали дисбаланс на рынке топлива
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атаки украинских войск на российские энергетические объекты создают дополнительный дисбаланс на мировом рынке топлива.
Новак заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы отражаются на стоимости нефтепродуктов во всем мире, передают «Вести».
«Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены», – подчеркнул Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назвал удары украинских войск по российским предприятиям угрозой для внешних поставок топлива.