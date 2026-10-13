Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
В Польше задержали украинца за подготовку убийства
В Польше арестовали украинского студента за планирование убийства ножом
Окружная прокуратура сообщила о задержании украинского студента Ярослава Ф., который намеревался зарезать случайную жертву на почве расовой ненависти.
В Польше арестовали украинского студента Католического университета Люблина, планировавшего нападение на случайного человека, пишет Deutsche Welle*.
По данным местной окружной прокуратуры, злоумышленник собирался совершить убийство с помощью ножа. Отмечается, что главным мотивом преступления стала расовая ненависть.
Суд поместил молодого человека под стражу сроком на три месяца на время проведения расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше за полгода на треть выросло число нападений на украинцев. Летом обозреватели зафиксировали повышение уровня украинофобии в республике. В марте польские власти простили гражданину Украины оскорбление президента страны в прямом эфире.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента