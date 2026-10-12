Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине

Tекст: Игорь Иножарский

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в новый конфликтный раунд с президентом США Дональдом Трампом из-за объявленного Вашингтоном «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

Трамп неожиданно для Киева объявил о договоренностях по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и защите сделки с Владимиром Путиным по экспорту дизельного топлива, после чего Зеленский заявил, что примет перемирие только в случае аналогичных шагов России и «ждет деталей» от США. «Украина поддерживает перемирие, и важно, чтобы Россия поддержала его также», – сказал Зеленский в соцсетях.

По данным издания, на переговорах в Майами, где делегацию США возглавляли зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, украинской стороне заявили о риске лишиться разведданных и вооружений, если удары по российским НПЗ будут продолжены, что в Киеве восприняли как завуалированную угрозу. Семь сенаторов США из обеих партий выступили с заявлением, что дизельная сделка нарушает запрет Конгресса на импорт российской энергии, а европейские участники встречи не были заранее уведомлены о готовящемся соглашении.

Bloomberg отмечает, что накануне Трамп публично предложил Зеленскому задуматься об уходе с поста, а ранее их очная перепалка в Овальном кабинете уже приводила к временному замораживанию военной помощи и обмена разведданными. На этом фоне эксперты, в том числе бывший советник Трампа по России Фиона Хилл, предупреждают, что новое обострение грозит Киеву сокращением доступа к данным для ударов по НПЗ и американским вооружениям, тогда как Украина остро нуждается в перехватчиках Patriot и сталкивается с дефицитом финансирования и разрушением экспорта через Черное море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп дали понять Владимиру Зеленскому, что ожидают от него уступок по энергетическому перемирию. Польское издание Mysl Polska в тот же день назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Киева. В субботу делегации США и Украины прервали переговоры в Майами после объявления Трампом о соглашении по поставкам российского дизельного топлива.