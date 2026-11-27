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Науседа допустил одностороннее решение Литвы по «Тайваньскому представительству»
Правительство Литвы располагает рычагами как для согласованного, так и для одностороннего решения вопроса о действующем в Литве «Тайваньском представительстве», название которого было ошибкой, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа отметил, что нынешнее наименование представительства было ошибкой, и подчеркнул, что высказывал эту позицию еще в 2021 году, при его открытии, пишет LRT.
«Могу лишь повторить, что правительство держит в своих руках рычаги для принятия как согласованных, так и односторонних решений», – указал Науседа.
Литва попросила тайваньское представительство сменить название с целью возобновления дипломатических отношений с Китаем, однако Тайбэй заявляет, что не намерен этого делать. Представительство аккредитовано в Литве приказом министра иностранных дел в категории «Другие представительства».
Пресс-секретарь премьер-министра Гядас Салига в комментарии подчеркнул, что министр иностранных дел согласно законодательству уполномочен решать вопросы учреждения «других представительств». При этом правительство прямо не отвечает на вопрос, аннулирует ли Литва аккредитацию представительства в случае отказа Тайваня изменить его название.
«Если Литва ищет исключительности, назвав представительство Тайваньским представительством, то эта исключительность будет свойственна Литве наряду с Сомалилендом в Африке», – сказал глава государства. Лишь эти два государства среди не признающих Тайвань дипломатически используют такое название, в остальных случаях оно фигурирует как «Представительство Тайбэя», указал Науседа.
Китай рассматривает действия Литвы, разрешившей Тайбэю открыть в Вильнюсе офис под таким названием, как поддержку стремления острова к большей независимости и международному признанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Вильнюс передал Пекину инициативы по возобновлению нормальной работы дипмиссий.
Из-за открытия представительства Тайваня Пекин исключил Литву из связанных с КНР торговых цепочек.
Позже китайские власти ввели против прибалтийской республики жесткие дипломатические и экономические санкции.