Bloomberg: Трамп добился возврата Хуанга в Nvidia

Tекст: Игорь Иножарский

Совет директоров Nvidia в воскресенье поздно вечером по телефону выслушал аргументы президента США Дональда Трампа в пользу возвращения Дженсена Хуанга, а уже в понедельник компания объявила о его reinstatement на пост гендиректора после недавней отставки на фоне сообщений о нескольких романах, включая связь с предполагаемой китайской разведчицей, пишет Bloomberg.

Как уточнило издание Semafor, Трамп подключился к воскресному заседанию совета вскоре до голосования, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители администрации также убеждали компанию, что возвращение Хуанга не несет угрозы нацбезопасности, несмотря на расследования Минюста и регуляторов в отношении самого топ-менеджера, Nvidia и ее ключевых клиентов Megaspeed и Supermicro по линиям экспортного контроля и антимонопольного законодательства.

Решение совета сопровождалось резким скачком котировок: в понедельник акции Nvidia подскочили примерно на тридцать процентов, что стало крупнейшим дневным ростом за более чем два десятилетия и поддержало весь американский рынок, при том что неделей ранее техногиганты обрушили индекс S&P 500 в зону коррекции на фоне страхов инвесторов по поводу рисков искусственного интеллекта, указывают Semafor и Vox.

В Вашингтоне возвращение Хуанга усилило давление на компанию: Конгресс готовит его выступления на закрытых слушаниях в Палате представителей и открытых в Сенате по поводу возможной угрозы нацбезопасности и лоббирования против ужесточения экспортного контроля на чипы, сенатор-республиканец Джон Кертис поставил под сомнение выводы Минюста о безопасности романа Хуанга, а сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала его reinstatement «безрассудным» и заявила, что он увеличивает срочность принятия двухпартийных законопроектов об экспортном контроле, сообщило Semafor.

Белый дом, напротив, подчеркивает экономический эффект решения: «Президент Трамп был полностью вовлечен и это великолепное решение совета NVIDIA. Мы должны защищать наших гениев», – заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чонг в комментарии изданию Semafor, тогда как обозреватели The Atlantic и Vox расценивают вмешательство президента в кадровые решения одной из ключевых частных компаний как беспрецедентное усиление влияния Белого дома на корпоративную Америку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп якобы поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу предоставить руководству Nvidia гарантии безопасности для восстановления Дженсена Хуанга в должности гендиректора и тем самым ускорил его возвращение. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал возможное возвращение Хуанга на пост главы Nvidia лучшим вариантом для Соединенных Штатов. В четверг сенаторы-республиканцы в США на фоне скандала вокруг Nvidia добивались ужесточения ограничений на экспорт высокотехнологичных американских чипов в Китай.