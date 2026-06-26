И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Сидоренко призвала цифровые платформы обеспечить общение пользователей с людьми
Сервисам необходимо внедрить человекоцентричный подход и предоставить клиентам возможность решать спорные ситуации с реальными сотрудниками поддержки, а не автоматизированными алгоритмами, заявила член СПЧ, глава АНО «Белый Интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.
Цифровые платформы обязаны гарантировать потребителям доступ к живым операторам, поскольку боты часто не справляются с нестандартными проблемами, отметила Сидоренко на полях Петербургского международного юридического форума, передает РАПСИ.
Эксперт подчеркнула, что внутренние механизмы рассмотрения жалоб остаются абсолютно непрозрачными для клиентов. «Мне выдают решение, оно для меня как вердикт. В суде приговор можно обжаловать несколько раз вплоть до Верховного суда, а тут у меня нет таких возможностей», – заявила Сидоренко.
В качестве иллюстрации профессор привела случай с покупкой инвалидной коляски на маркетплейсе. Товар пришел со сломанным колесом, однако автоматизированная система обвинила в поломке саму покупательницу. Сидоренко добавила, что в современную цифровую эпоху большинство людей предпочитает решать подобные вопросы с настоящим человеком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Элина Сидоренко назвала удаление российских приложений из App Store продуманной политикой западных IT-гигантов.