Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Эксперты назвали удаление VK из App Store продуманной политикой против России
Сидоренко назвала удаление VK из App Store продуманной политикой против России
Действия Apple по удалению из своих российских версий ряд приложений являются продуманной политикой против России, заявила глава АНО «Белый интернет», профессор МГИМО МИД Элина Сидоренко.
«Решение Apple – это не случайность, а звено в цепочке продуманной политики, которую западные IT-гиганты развернули против нашей страны»,– приводят ее слова в канале «Белый интернет» в Max.
Она добавила, что блокировка несанкционной платформы переводит конфликт в плоскость дискриминации.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Max сообщила, что считает действия корпорации системным уничтожением российских технологий. По ее мнению, монополисты пытаются ограничить конкуренцию и создать сложности для развития отечественной цифровой среды. Талантливые разработчики обязательно найдут выход из сложившейся ситуации, уверена эксперт.
Военный блогер Юрий Подоляка также прокомментировал инцидент в Одноклассниках, отметив ожесточение борьбы за контроль над информационным пространством. Он подчеркнул, что системное удаление альтернативных инструментов направлено на дестабилизацию обстановки. Однако Россия успешно защищает свое национальное поле благодаря развитию собственных независимых сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Apple без предупреждений удалила все приложения VK из App Store.
Кремль потребовал от Apple объяснений из-за удаления приложений VK.
Месяцем ранее администрация мессенджера Telegram закрыла доступ к каналу правозащитной организации «Белый интернет».