Telegram заблокировал канал по защите прав россиян в интернете
Член СПЧ Сидоренко заявила о блокировке канала «Белого интернета» в Telegram
Мессенджер Telegram закрыл канал российской правозащитной организации «Белый интернет», вынудив проект перенести деятельность по защите пользователей на альтернативные платформы.
Администрация платформы закрыла доступ к ресурсу правозащитников, передает РИА «Новости».
Генеральный директор объединения и член президентского Совета по правам человека Элина Сидоренко подтвердила эту информацию. «Telegram заблокировал канал «Белого интернета», официальной организации в России, которая занимается защитой людей в интернете», – сказала она.
По словам правозащитницы, объединение всегда боролось за законные интересы граждан в Сети. Организация открыто заявляла о существующих проблемах и настаивала на том, чтобы зарубежные сервисы соблюдали требования безопасности и уважали права россиян.
Сидоренко подчеркнула, что подобные действия мессенджера свидетельствуют об откровенно недружественной политике платформы по отношению к России. При этом она добавила, что специалисты продолжат свою работу на других площадках, включая платформу «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля администрация Telegram заблокировала в мире более 100 тыс. каналов за сутки.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ограничения работы мессенджера несоблюдением требований местного законодательства.
В прошлом году глава «Белого интернета» Элина Сидоренко указала на опасность массового использования иностранных программных продуктов.