Во Владивостоке обсудили российский опыт борьбы с киберугрозами

Во Владивостоке продолжается 10-й Восточный экономический форум, одной из ключевых тем которого стала цифровая безопасность, рассказала генеральный директор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко «Аргументам и Фактам».

По ее словам, государство рассматривает кибербезопасность как системную задачу, в решение которой вовлечены законодатели, бизнес и гражданское общество. Недавние атаки на сервисы крупных компаний показали необходимость постоянных вложений и внимания к защите данных, особенно при использовании зарубежного программного обеспечения.

Сидоренко отметила, что российский бизнес часто недооценивает риски, выделяя на кибербезопасность лишь 10–15% бюджета против 30% у зарубежных коллег. Малый и средний бизнес, по ее словам, практически не задумывается о серьезности угроз, что особенно опасно при массовом использовании иностранных программных продуктов, не соответствующих российским требованиям по хранению персональных данных.

Эксперт подчеркнула уникальность российского опыта противостояния киберпреступности: «Мы первыми прошли испытание массивными атаками киберпреступников и выработали тактику противодействия».

По ее словам, сейчас к подобным трудностям начинают готовиться США, Китай и ряд других стран, а российские решения вызывают интерес за рубежом. Важным инструментом защиты названы образовательные программы, правовая подготовка компаний и создание чек-листов требований для бизнеса.

Особое внимание уделяется проекту «Положи трубку», который учит граждан не давать мошенникам возможность анализировать психотип для дальнейших преступных схем. По словам Сидоренко, усилия Генпрокуратуры, МВД, Минсвязи и других ведомств позволили остановить геометрический рост кибермошенничества в России. На фоне появления дипфейков и новых технологий необходима постоянная подготовка специалистов и тесное взаимодействие государства с бизнесом.

В части законодательных инициатив Сидоренко рассказала о поправках, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных. Она также выделила направления работы «Белого Интернета» – цифровой комплаенс и цифровая гигиена, нацеленные на повышение готовности бизнеса к современным вызовам.