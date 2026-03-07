Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
При ударах США и Израиля по иранскому Исфахану погибли восемь человек
IRIB сообщило о восьми погибших после ударов США и Израиля по провинции Исфахан
В результате атаки американских и израильских сил по иранской провинции Исфахан погибли восемь человек, среди жертв оказалась одна женщина.
Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о гибели мирных жителей при ударах по центральной части страны, передает РИА «Новости». «В результате террористических атак США и сионистского режима на Исфахан погибли восемь граждан, в том числе одна женщина», – говорится в сообщении.
По данным IRIB, удары были нанесены по провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана. Отмечается, что число жертв составляет не менее восьми человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.
В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также наносит удары по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1230 человек. Список жертв атак в провинции Фарс расширился до 59 гражданских и военных.
Между тем тела шестерых погибших американских военнослужащих решили доставить на родину.