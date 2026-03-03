Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Власти Ирана сообщили о гибели 59 человек в провинции Фарс при атаке США и Израиля
Tasnim: Число жертв атак США и Израиля в провинции Фарс выросло до 59 человек
Список погибших при ударах по югу исламской республики расширился до 59 человек, включая сотрудников силовых структур и гражданских лиц.
Сведения о трагедии на юге страны опубликовало агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. Количество погибших в провинции Фарс значительно увеличилось по сравнению с первоначальными данными.
«В общем на данный момент погибло 59 человек. В это число входят военные армии, КСИР, правоохранительных органов и гражданские», – говорится в официальном сообщении, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Tasnim ранее сообщило о 35 погибших при ударах США и Израиля по провинции Фарс.
В городе Ламард под огнем оказался спортивный зал с находившимися внутри детьми.
Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским целям 28 февраля.