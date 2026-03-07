Нефтяные гиганты начали экстренную эвакуацию персонала из Ирака

Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
На иракских месторождениях Halliburton, KBR и Schlumberger начали вывозить иностранных сотрудников в Кувейт после остановки добычи на Румейле и закрытия Ормузского пролива.
Несколько ведущих нефтяных компаний мира, включая американские Halliburton, KBR и Schlumberger, начали вывозить персонал с нефтяных месторождений в Ираке в соседний Кувейт, передает Reuters со ссылкой на источники.
«Несколько иностранных нефтяных компаний, включая Halliburton, KBR и Schlumberger, начали эвакуацию иностранных сотрудников с нефтяных месторождений в Ираке в Кувейт», – пишет агентство.
Во вторник иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны Румейла. Министерство нефти Ирака пояснило, что этот шаг связан с крайне опасными международными политическими событиями и закрытием Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, из-за закрытия пролива нарушено международное судоходство: нефтяные танкеры отказываются заходить в акваторию Персидского залива, в южных портах Ирака возник дефицит судов и приостановлена загрузка на части терминалов. Запасы нефти на складах достигли критического уровня, и с 3 марта добыча и перекачка на месторождении Южная Румейла сокращены на 100%.
Глава компании-оператора иракских портов сообщил о приостановке цепочек поставок через Ормузский пролив для всех типов танкеров.