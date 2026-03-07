Нефтяные гиганты начали экстренную эвакуацию персонала из Ирака

Нефтесервисные гиганты эвакуировали персонал из Ирака в Кувейт

Tекст: Мария Иванова

Несколько ведущих нефтяных компаний мира, включая американские Halliburton, KBR и Schlumberger, начали вывозить персонал с нефтяных месторождений в Ираке в соседний Кувейт, передает Reuters со ссылкой на источники.

«Несколько иностранных нефтяных компаний, включая Halliburton, KBR и Schlumberger, начали эвакуацию иностранных сотрудников с нефтяных месторождений в Ираке в Кувейт», – пишет агентство.

Во вторник иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны Румейла. Министерство нефти Ирака пояснило, что этот шаг связан с крайне опасными международными политическими событиями и закрытием Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, из-за закрытия пролива нарушено международное судоходство: нефтяные танкеры отказываются заходить в акваторию Персидского залива, в южных портах Ирака возник дефицит судов и приостановлена загрузка на части терминалов. Запасы нефти на складах достигли критического уровня, и с 3 марта добыча и перекачка на месторождении Южная Румейла сокращены на 100%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем месторождении Румейла из-за сбоев в экспортных операциях.

Глава компании-оператора иракских портов сообщил о приостановке цепочек поставок через Ормузский пролив для всех типов танкеров.