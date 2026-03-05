О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Иран заявил об ударе БПЛА по авианосцу «Авраам Линкольн»
КСИР: Иранские БПЛА атаковали авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе
Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Оманского залива и был вынужден экстренно сменить дислокацию.
Иранские военные заявили об атаке беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в Оманском заливе, передает РИА «Новости».
Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что корабль подошел на расстояние 340 километров к морским границам Ирана для контроля над акваторией, после чего был атакован беспилотниками ВМС КСИР.
«После атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива», – говорится в заявлении, которое приводит IRIB.
Ранее Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».
Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.
Корпус стражей исламской революции сообщил о вынужденной смене дислокации судна после атаки.
Также КСИР поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега.