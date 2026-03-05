До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России

До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти 20 тысяч туристов из РФ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 20 тыс. российских туристов остаются на Ближнем Востоке, однако они все будут возвращены на родину, для чего, при необходимости, могут быть задействованы воздушные суда МЧС.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью ТАСС подчеркнула: «Туристы вывозятся. Те, кто пока не вывезен, – а их, по нашим оценкам, порядка 20 тыс. в общей сложности во всех регионах, – они размещены в отелях».

По словам Ломидзе, вывоз россиян продолжается в плановом режиме, и пока подключение МЧС не требуется, но такая возможность предусмотрена, если ситуация изменится. Российские туристы после объявления стран Ближнего Востока небезопасными будут эвакуированы в любом случае.

За последние три дня из регионов Ближнего Востока вывезено более 6 тыс. организованных туристов. Ломидзе сообщила, что только из стран Персидского залива на данный момент эвакуировано уже около 10 тыс. человек, и до конца недели планируется завершить вывоз всех оставшихся.

Также она отметила, что новый завоз российских туристов на Ближний Восток не идет: продажа билетов и формирование туров в этот регион сейчас приостановлены. Все туристы, которые до сих пор остаются за границей, по словам исполнительного директора АТОР, размещены в гостиницах и находятся под контролем туроператоров.

Ранее в четверг Ломидзе заявила, что россиянам вернут средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. По ее словам, доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, туристы в основном перебронируют туры.

Напомним, накануне президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров. А МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.



