Калифорнийского епископа арестовали за растрату церковных денег на бордели

Калифорнийского епископа арестовали за растрату средств в мексиканском борделе

Tекст: Мария Иванова

Калифорнийский католический епископ Эмануэль Шалета был задержан полицией в международном аэропорту Сан-Диего при попытке вылететь из США, передает New York Post, ссылаясь на офис шерифа.

По данным издания, его подозревают в растрате церковных средств, в том числе на поездки в мексиканский бордель, связанный с преступной деятельностью и торговлей людьми, передает РИА «Новости».

«Высокопоставленный католический епископ Калифорнии, который, по утверждению следствия, совершил более десятка поездок в мексиканский бордель, известный торговлей людьми, и растрачивал приходские средства, был арестован в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть страну», – пишет издание.

Шалете предъявлены восемь обвинений в растрате и восемь – в отмывании денег, а также одно обвинение в совершении тяжкого экономического преступления. По оценке следствия, сумма предполагаемых хищений может достигать одного миллиона долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан начал официальное расследование в отношении испанского епископа Рафаэля Сорносы по подозрению в насилии над несовершеннолетним.

Духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби подал в отставку из-за скандала с педофилией.