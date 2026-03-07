Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Калифорнийского епископа арестовали за растрату церковных денег на бордели
Калифорнийского епископа арестовали за растрату средств в мексиканском борделе
В международном аэропорту Сан-Диего задержали калифорнийского епископа, которого подозревают в растрате до миллиона долларов церковных средств на поездки в мексиканский бордель.
Калифорнийский католический епископ Эмануэль Шалета был задержан полицией в международном аэропорту Сан-Диего при попытке вылететь из США, передает New York Post, ссылаясь на офис шерифа.
По данным издания, его подозревают в растрате церковных средств, в том числе на поездки в мексиканский бордель, связанный с преступной деятельностью и торговлей людьми, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленный католический епископ Калифорнии, который, по утверждению следствия, совершил более десятка поездок в мексиканский бордель, известный торговлей людьми, и растрачивал приходские средства, был арестован в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть страну», – пишет издание.
Шалете предъявлены восемь обвинений в растрате и восемь – в отмывании денег, а также одно обвинение в совершении тяжкого экономического преступления. По оценке следствия, сумма предполагаемых хищений может достигать одного миллиона долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан начал официальное расследование в отношении испанского епископа Рафаэля Сорносы по подозрению в насилии над несовершеннолетним.
Духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби подал в отставку из-за скандала с педофилией.