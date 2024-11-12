Духовный глава Церкви Англии подал в отставку из-за скандала с педофилией

Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку из-за сокрытия педофилии в Церкви Англии

Tекст: Денис Тельманов

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии, подал в отставку на фоне обвинений в покрывательстве сексуального насилия в отношении детей, сообщает ТАСС. Уэлби заявил, что получил разрешение на отставку от короля Карла III, и выразил надежду, что его уход подчеркнет необходимость перемен в Церкви.



«Я ухожу, скорбя вместе со всеми жертвами и пережившими насилие», – сказал Уэлби, добавив, что это решение направлено на создание более безопасной Церкви. Он занимал пост архиепископа с марта 2013 года.

Скандал разгорелся после публикации независимого отчета о делах юриста Джона Смайта, который обвинялся в физическом и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Смайт был другом Уэлби, и авторы отчета утверждают, что архиепископ имел возможность предать это дело огласке еще в 2013 году.

Генеральный синод Церкви Англии начал сбор подписей за отставку Уэлби после того, как стало известно, что он фактически покрывал преступления Смайта, не передав информацию в полицию.

Ранее папа Римский признал гомосексуализм и педофилию грехом. Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что независимая группа по расследованию сексуального насилия в отношении детей (IICSA) выявила, что Церковь Англии не справлялась с защитой детей от сексуальных преступлений и покрывала виновных на протяжении нескольких десятков лет, создав культуру, в которой виновные могли скрыться, а жертвы сталкивались с барьерами в раскрытии информации, которые многие так и не смогли преодолеть.