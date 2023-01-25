Папа Римский признал гомосексуализм грехом

Папа Римский: Гомосексуализм не является преступлением, но это грех

Гомосексуализм не является преступлением, но это грех, заявил папа Римский Франциск, призвав различать эти понятия.

Папа Римский заявил, что быть гомосексуалистом – это не преступление, но это грех. «Давайте проводить различие между грехом и преступлением», – приводит слова понтифика РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Франциск считает, что законы об уголовной ответственности за гомосексуализм являются несправедливыми. Он призвал Католическую церковь работать над тем, чтобы эти законы были отменены.

В 2016 году папа римский Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам. Кроме того, он считает, что родители не должны осуждать своих детей, признавшихся в нетрадиционной сексуальной ориентации.