Папа Римский заступился за признающихся в гомосексуализме детей

Папа Римский Франциск заявил, что родители не должны осуждать своих детей, признавшихся в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Молиться, а не осуждать, вести диалог, стараться понять. Никогда не скажу, что молчание помогает. Ты – мой сын, дочь. Так же, как я – твой отец, твоя мать. Давай поговорим», – передает РИА «Новости» слова понтифика в ходе традиционной беседы с журналистами на борту самолета во время возвращения в Рим из Дублина.

Во время возвращения из Ирландии папа Франциск также отказался прокомментировать обвинения, с которыми выступил в его адрес бывший папский нунций в США Карло Мария Вигано.

«Скажу откровенно: прочитайте внимательно это сообщение и сами сделайте заключения. Я не скажу ни слова. Думаю, это сообщение говорит само за себя, а вы достаточно компетентны в журналистике, чтобы сделать выводы», – заявил Папа Римский.



Напомним, в воскресенье бывший нунций (посол) Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым церковное руководство с 2000 года знало об обвинениях в педофилии против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, а папа Римский Франциск, как утверждается, был в курсе этого, но не предпринял никаких мер.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что Папа Римский попросил прощения у жертв священников-педофилов.