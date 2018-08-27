Папа Римский попросил прощения у жертв священников-педофилов

Перед заключительной мессой IХ Всемирной встречи семей в Дублине папа Римский Франциск неожиданно произнес молитву покаяния, сообщает служба печати Святого престола.

Он попросил прощения у жертв священников-педофилов и молодых матерей-одиночек, от которых в католической Ирландии отлучали детей, передает ТАСС.

Франциск попросил прощения за то, что те, кто пострадал от действий членов Римско-католической церкви, не получили необходимой помощи, а также за молчание иерархов, которые были в курсе происходящего, но молчали.

Он попросил прощения у «детей, которые были отлучены от матерей». Франциск вспомнил о том, что многие матери искали своих детей, но им в ответ заявляли про «смертный грех».