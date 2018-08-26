Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила

Бывший нунций (посол) Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым церковное руководство с 2000 года знало об обвинениях в педофилии против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, а папа Римский Франциск, как утверждается, был в курсе этого, однако не предпринял никаких мер.

Письмо Вигано опубликовано в воскресенье изданием La Verita. Экс-посол Ватикана призвал папу Римского уйти в отставку, передает ТАСС.

При этом в некоторых католических изданиях есть предупреждения о том, что к обвинениям Вигано следует относиться с осторожностью, поскольку он считается представителем антипапского консервативного крыла католической иерархии, а кроме того сам якобы подозревается в растлении малолетних. Имя Вигано уже фигурировало в скандале об утечке конфиденциальных документов VatiLeaks

Накануне папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все, чтобы искоренить педофилию в католической церкви.