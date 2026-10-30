Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Путин наградил Зорькина орденом «За доблестный труд»
Председатель Конституционного суда Зорькин получил орден «За доблестный труд»
Президент Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд».
Валерий Зорькин удостоен награды за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность». Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Зорькин является первым председателем Конституционного суда в современной истории России. Он также имеет орден Апостола Андрея Первозванного и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поздравил судей, сотрудников аппарата и ветеранов Конституционного суда с 35-летием со дня образования.