Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Представители РПЦ вошли в состав гуманитарной колонны в Алешках
В составе гуманитарной колонны, направляющейся в город Алешки Херсонской области, находятся представители Русской православной церкви, сообщил источник.
«В колонне, движущейся в Алешки, находятся представители РПЦ», – заявил источник РИА «Новости».
В состав делегации вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф, а также другие представители духовенства.
Старт гуманитарной миссии был дан утром в пятницу уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал координирующую роль первой леди США Мелании Трамп в организации этой миссии. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявлял о введении режима тишины с 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.
Российский омбудсмен и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в город для координации гуманитарной миссии.
Сапер и еще один человек погибли в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии.