Представители РПЦ вошли в состав гуманитарной колонны в Алешках

«В колонне, движущейся в Алешки, находятся представители РПЦ», – заявил источник РИА «Новости».

В состав делегации вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф, а также другие представители духовенства.

Старт гуманитарной миссии был дан утром в пятницу уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал координирующую роль первой леди США Мелании Трамп в организации этой миссии. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявлял о введении режима тишины с 27 октября для проведения гуманитарной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.

Российский омбудсмен и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в город для координации гуманитарной миссии.

Сапер и еще один человек погибли в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии.