Путин наградил школьника из ЛНР за спасение подорвавшегося на мине друга

Tекст: Вера Басилая

Награда была вручена в Совете Федерации председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сенатором от ЛНР Ольгой Бас и замглавы МЧС Денисом Поповым, сообщает правительство ЛНР.

В региональном правительстве отметили, что 12 мая 2026 года во время прогулки по берегу реки Северский Донец друг Токарева подорвался на противопехотной мине. Токарев вызвал экстренные службы, оказал помощь и переместил пострадавшего в безопасное место, что спасло ему жизнь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении медалью «За спасение погибавших» волонтера из Дагестана Артема Михрабова за помощь жителям во время паводка.

До этого Владимир Путин заявил о представлении погибших при атаках во время выборов к государственным наградам.