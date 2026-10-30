Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин наградил школьника из ЛНР за спасение подорвавшегося на мине друга
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ученика луганской гимназии Ростислава Токарева медалью «За спасение погибавших» за помощь подорвавшемуся на мине другу.
Награда была вручена в Совете Федерации председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сенатором от ЛНР Ольгой Бас и замглавы МЧС Денисом Поповым, сообщает правительство ЛНР.
В региональном правительстве отметили, что 12 мая 2026 года во время прогулки по берегу реки Северский Донец друг Токарева подорвался на противопехотной мине. Токарев вызвал экстренные службы, оказал помощь и переместил пострадавшего в безопасное место, что спасло ему жизнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении медалью «За спасение погибавших» волонтера из Дагестана Артема Михрабова за помощь жителям во время паводка.
До этого Владимир Путин заявил о представлении погибших при атаках во время выборов к государственным наградам.