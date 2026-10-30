Первую группу моряков с арестованного в Индии танкера репатриировали

Совет при президенте решил выбирать российский цвет года

Совет по новому художественному стилю решил выбрать российский цвет года

Tекст: Денис Тельманов

Подходы к определению цвета обсуждаются на рабочем совещании Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве, передает ТАСС.

«Хватит нам пользоваться чужими цветами – мы сами с усами, сами с цветами. В этом смысле в России очень богатое наследие и очень много талантливых дизайнеров и художников. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой – или свои – цвета года», – заявила Ямпольская.

Ямпольская напомнила о реализации плана по созданию детских площадок нового поколения, первая из которых уже открылась. Кроме того, совет формирует национальное семейство шрифтов и цветовую палитру, а также разрабатывает арт-объекты на основе кириллицы для размещения в общественных пространствах.

Также до 15 декабря правительство должно рассмотреть вопросы разработки методологии общероссийской идентичности в архитектуре. Это понятие планируется использовать при отборе проектов для создания комфортной городской среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце советник президента Елена Ямпольская анонсировала открытие нового центра по продвижению русского языка и культуры в Иране.

Ямпольская заявила о невозможности отменить русскую культуру.

Летом советник сообщила о включении выражения «Работайте, братья» в новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе.