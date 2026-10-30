Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Первую группу моряков с арестованного в Индии танкера репатриировали
Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована и готовится к вылету в Россию, сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.
«Первая группа членов экипажа танкера Unity (семь человек) была репатриирована 29 октября», – заявили в генконсульстве РИА «Новости».
Моряки вернулись при участии дипломата консульства и сейчас находятся в Бхубанешваре, столице штата Одиша. Их вылет на родину намечен на 31 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу находящийся в аварийном состоянии танкер Unity с российскими моряками отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.
Ранее власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном танкере Unity.
Также судебная инстанция вынесла решение, предписывающее индийской стороне обеспечить возвращение моряков на родину.