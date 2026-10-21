Индийские власти заблокировали смену российского экипажа танкера Unity

Власти Индии запретили менять российских моряков на арестованном танкере Unity

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийская сторона заблокировала попытки заменить российский экипаж на арестованном танкере Unity, пишет ТАСС.

«В рамках гуманитарной помощи мы пытались предложить решение по смене экипажа, взаимодействовали с консульством, которое очень активно пыталось помогать, но все блокировалось индийскими властями. По всем инициативам было отказано – по поводу постановки к причалу, по поводу оставления даже части моряков, которые составляли бы минимальный состав по конвенции», – заявил Шашкин.

Сроки контрактов у большинства моряков уже истекли, однако они вынуждены продолжать выполнять свои обязанности. Моральное состояние и здоровье членов экипажа вызывают серьезные опасения, один из россиян был госпитализирован. Ранее генконсульство России в Калькутте сообщало, что репатриация моряков упирается в отсутствие им замены.

Танкер Unity, следовавший под флагом Камеруна, был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, дело рассматривает Высокий суд в штате Одиша. В настоящий момент судно с россиянами стоит на якоре недалеко от порта Парадип.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержку россиян на арестованном в Индии танкере объяснили отсутствием им замены. Кроме того, МИД взял на контроль возвращение моряков с этого судна. Тем временем российское внешнеполитическое ведомство призвало Индию освободить 20 граждан России.