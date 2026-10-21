Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Индийские власти заблокировали смену российского экипажа танкера Unity
Власти Индии запретили менять российских моряков на арестованном танкере Unity
Представитель новороссийской компании «Антарика» Денис Шашкин сообщил, что власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном танкере Unity.
Индийская сторона заблокировала попытки заменить российский экипаж на арестованном танкере Unity, пишет ТАСС.
«В рамках гуманитарной помощи мы пытались предложить решение по смене экипажа, взаимодействовали с консульством, которое очень активно пыталось помогать, но все блокировалось индийскими властями. По всем инициативам было отказано – по поводу постановки к причалу, по поводу оставления даже части моряков, которые составляли бы минимальный состав по конвенции», – заявил Шашкин.
Сроки контрактов у большинства моряков уже истекли, однако они вынуждены продолжать выполнять свои обязанности. Моральное состояние и здоровье членов экипажа вызывают серьезные опасения, один из россиян был госпитализирован. Ранее генконсульство России в Калькутте сообщало, что репатриация моряков упирается в отсутствие им замены.
Танкер Unity, следовавший под флагом Камеруна, был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, дело рассматривает Высокий суд в штате Одиша. В настоящий момент судно с россиянами стоит на якоре недалеко от порта Парадип.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержку россиян на арестованном в Индии танкере объяснили отсутствием им замены. Кроме того, МИД взял на контроль возвращение моряков с этого судна. Тем временем российское внешнеполитическое ведомство призвало Индию освободить 20 граждан России.