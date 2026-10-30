Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лодка с российскими туристами взорвалась на Бали
Tribun Kaltim: На Бали взорвалась лодка с российскими туристами
У берегов индонезийского острова Бали взорвалась и загорелась лодка с четырьмя российскими туристами, все спасены, сообщило издание Tribun Kaltim.
Инцидент произошел в водах залива Гамат в районе Нуса-Пенида. Лодка с четырьмя туристами из России и гидом готовилась покинуть залив, когда в кормовой части, где расположены компоненты батареи, произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Tribun Kaltim.
Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью местной полиции, гид и туристы прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Проходившее мимо судно подобрало их и доставило на берег.
По словам гида, перед отправлением лодка прошла проверку технической исправности, которая подтвердила ее пригодность для плавания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии информации о пострадавших россиянах при взрыве в аэропорту Эр-Рияда.
В прошлом месяце шесть человек погибли в результате взрыва здания в туристическом районе Афин.