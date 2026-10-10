РСТ не получил данных о пострадавших в Эр-Рияде россиянах

РСТ: Информации о пострадавших при взрыве в Эр-Рияде россиянах нет

Tекст: Вера Басилая

«На данный момент у нас нет подтвержденной информации о пострадавших российских туристах в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда», – сообщили в РСТ.

В союзе добавили, что сведения уточняются у представителей туристической отрасли, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Эр-Рияда приостановил работу. В результате взрыва в авиагавани пострадали несколько человек.

В пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.