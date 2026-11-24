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WSJ: Глава Nvidia Хуанг раскрыл участие администрации Трампа в его судьбе
WSJ: Вернувшийся в Nvidia Хуанг извинился перед сотрудниками
Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг в ходе встречи с коллективом принес извинения, рассказал о прохождении курса психотерапии и поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на должность.
Встреча генерального директора с сотрудниками состоялась во вторник утром в штаб-квартире корпорации Nvidia в калифорнийском городе Санта-Клара.
В ходе выступления руководитель компании принес коллективу извинения и признался, что в настоящее время проходит курс психотерапии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Руководитель корпорации отдельно выразил признательность администрации президента США Дональда Трампа.
«Хуанг также поблагодарил администрацию Трампа за предоставление компании Nvidia оперативного доступа к разведывательным данным. По его словам, эта информация помогла совету директоров прийти к выводу, что риски для национальной безопасности, связанные с его возвращением на пост главы компании, минимальны», – говорится в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США лично подключился к заседанию совета директоров Nvidia ради восстановления Хуанга в должности. Администрация американского лидера запланировала добавить замешанную в скандале с корпорацией компанию Megaspeed в торговый черный список. В понедельник совет директоров корпорации принял решение о возвращении Хуанга на пост без согласования с руководством.