Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
NBC News: В администрации США обсудили ликвидацию руководителей Ирана
NBC News: Администрация Трампа обсудила устранение руководства Ирана
В администрации президента США Дональда Трампа якобы обсуждается возможность нанесения военными ударов по высшему руководству Ирана с целью отстранения сторонников жесткой линии, передает NBC News.
Представители администрации президента США ведут внутренние дискуссии о целесообразности ликвидации американскими военными высших руководителей Ирана в попытке отстранить от власти так называемых сторонников жесткой линии, передает NBC News со ссылкой на источники.
«Сторонники этого предложения утверждают, что такой шаг мог бы позволить президенту Дональду Трампу положить конец войне, в то время как противники опасаются, что это лишь заставит оставшихся у власти иранских лидеров занять еще более жесткую позицию», – сообщает телеканал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху столкнулся с сопротивлением планам нового удара по Ирану. В субботу президент США заявил об отсутствии намерений менять власть в Иране. В пятницу американский лидер сообщил об обсуждении недопущения ядерного оружия Ираном с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.