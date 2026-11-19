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Хуситы заявили о новой ракетной атаке на финансовый центр Эр-Рияда
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло ракетный удар по финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Хуситы заявили о проведении четырех военных операций. По их словам, удары были направлены против финансового центра в Эр-Рияде, нефтехимической компании Sadaf в Эль-Джубайле, авиабазы Хамис-Мушейт и международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила о повреждении башни в финансовом центре Эр-Рияда в результате атаки хуситов.
Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции отразили ракетный удар движения «Ансар Аллах» по Эр-Рияду.
Во вторник хуситы атаковали саудовский нефтепровод пятью беспилотниками.