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Кравцов и посол Нигерии обсудили расширение образовательных обменов
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и посол Нигерии Джозеф Олусолой Иджи провели встречу, на которой обсудили развитие сотрудничества в сфере образования и продвижение русского языка.
Стороны затронули вопросы академических обменов, подготовки кадров и получения нигерийскими гражданами российского образования, сообщается на сайте Минпросвещения.
«Наше сотрудничество в сфере образования активно развивается, и благодаря совместным усилиям уже достигнуты значимые результаты», – заявил Кравцов. Он напомнил, что Центр открытого образования на русском языке в Нигерии принял более 500 человек, а в подведомственных министерству педагогических вузах обучаются 15 нигерийских студентов.
Министр предложил рассмотреть возможность открытия площадок Центра открытого образования и в других городах Нигерии.
Кроме того, Россия выразила готовность выстраивать прямые связи с образовательными организациями республики и оказывать методическую поддержку преподавателям русского языка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник президента России Елена Ямпольская предложила разработать новые учебники по русскому языку как иностранному.
В субботу замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев сообщил о полном обеспечении потребностей школьников Таджикистана в российских учебниках.
В прошлом месяце Кравцов объявил об открытии центра образования на русском языке в Пхеньяне.