Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
Президент России Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) является значимым конкурентным преимуществом страны.
Президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России.
«У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое – это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.
В тот же день глава государства назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.
В начале месяца в России решили выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ.