На конференции AI Journey в Москве обсудили влияние нейросетей на детей

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках первого дня конференции состоялась сессия «Как говорить с детьми об ИИ», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Глава Альянса по защите детей в цифровой сфере Елизавета Белякова отметила необходимость формирования культуры ответственного использования технологий с раннего возраста. «Детей надо учить пользоваться этой прекрасной технологией, рассказывать о ее ограничениях, ее преимуществах и воспитывать у них критическое мышление и навыки оценивать ту информацию, с которой они сталкиваются», – заявила она.

Начальник центра человекоцентричного AI Сбербанка Андрей Незнамов подчеркнул, что развитие цифровой грамотности актуально и для взрослых, так как дети осваивают новые технологии в два-три раза быстрее. Руководитель Центра информатики и цифровых технологий издательства «Просвещение» Алексей Павлов рассказал о создании художественной книги об искусственном интеллекте, которая учит школьников взаимодействовать с ИИ-помощниками.

Директор по ответственному использованию данных «Яндекса» Надежда Симачевская выделила принципы создания цифровых сервисов для несовершеннолетних, включая минимизацию собираемых данных и защиту информации. Руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко добавил, что около трети детей отмечают риск столкновения с недостоверным контентом.

Также на конференции обсудили влияние технологий на рынок труда. Руководитель Департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих представил результаты опроса, согласно которым 67% россиян выступают за ограниченное применение искусственного интеллекта, а 85% видят потребность в своде правил этики для нейросетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта.

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