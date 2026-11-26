При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Участники AI Journey обсудили влияние искусственного интеллекта на детей
На конференции AI Journey в Москве обсудили влияние нейросетей на детей
В Москве стартовала международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2026, в рамках которой эксперты обсудили формирование цифровой грамотности у детей и влияние нейросетей на общество.
В рамках первого дня конференции состоялась сессия «Как говорить с детьми об ИИ», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Глава Альянса по защите детей в цифровой сфере Елизавета Белякова отметила необходимость формирования культуры ответственного использования технологий с раннего возраста. «Детей надо учить пользоваться этой прекрасной технологией, рассказывать о ее ограничениях, ее преимуществах и воспитывать у них критическое мышление и навыки оценивать ту информацию, с которой они сталкиваются», – заявила она.
Начальник центра человекоцентричного AI Сбербанка Андрей Незнамов подчеркнул, что развитие цифровой грамотности актуально и для взрослых, так как дети осваивают новые технологии в два-три раза быстрее. Руководитель Центра информатики и цифровых технологий издательства «Просвещение» Алексей Павлов рассказал о создании художественной книги об искусственном интеллекте, которая учит школьников взаимодействовать с ИИ-помощниками.
Директор по ответственному использованию данных «Яндекса» Надежда Симачевская выделила принципы создания цифровых сервисов для несовершеннолетних, включая минимизацию собираемых данных и защиту информации. Руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко добавил, что около трети детей отмечают риск столкновения с недостоверным контентом.
Также на конференции обсудили влияние технологий на рынок труда. Руководитель Департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих представил результаты опроса, согласно которым 67% россиян выступают за ограниченное применение искусственного интеллекта, а 85% видят потребность в своде правил этики для нейросетей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта.
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