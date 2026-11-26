При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Силы ПВО сбили 34 беспилотника за день
Минобороны: Силы ПВО России сбили 34 беспилотника за день
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями двух областей, Крыма, а также над Азовским и Черным морями, сообщило Министерство обороны.
Согласно сообщению ведомства в Мах, аппараты были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники были уничтожены над Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг российские силы ПВО перехватили 343 украинских беспилотника самолетного типа.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил об отражении налета на промзону Невинномысска.