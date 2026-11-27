Мантуров назвал западные санкции против российских компаний ритуалом

Tекст: Валерия Городецкая

Мантуров отметил отсутствие негативного эффекта от западных ограничений для отечественной промышленности. По его словам, вводимые против российских компаний санкции являются скорее ритуалом, чем эффективным инструментом воздействия, передают «Вести». Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь» в Северодвинске.

Чиновник отдельно обратил внимание на успехи отечественного судостроения при создании нового корабля для нужд флота. «Подводный корабль – полностью, на 100% российского производства, от болта до, как говорится, до последней детали. Поэтому, конечно, можно санкции объявлять, но это больше ритуал, чем влияние на конечный результат», – заявил Мантуров.

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