Tекст: Валерия Городецкая

«Мы только что с вами участвовали в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь». Очередной серийный ракетоносец проекта «Ясень-М» принят в состав Военно-морского флота – это большое событие в жизни армии, флота и страны в целом», – цитирует ТАСС заявление Путина на совещании о развитии группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ.

Он подчеркнул, что подлодка станет серьезным вкладом в укрепление мощи Тихоокеанского флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин поднял военно-морской флаг на атомной подлодке «Пермь». Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев доложил президенту об успешных испытаниях судна.

Президент заявил о способности многоцелевых субмарин проекта «Ясень-М» решать задачи в любом районе Мирового океана.