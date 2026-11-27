Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили после ДТП
На Комсомольском проспекте в Москве восстановлено движение транспорта, ранее перекрытое из-за ДТП.
Движение на Комсомольском проспекте в Москве возобновилось после перекрытия из-за автомобильной аварии, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыли из-за аварии с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек.