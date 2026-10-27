Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре
Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за перекрытий в центре
Москвичам и гостям столицы рекомендовано использовать метрополитен для поездок в центр города во вторник из-за временных перекрытий движения на ряде улиц, сообщил столичный департамент транспорта.
«Напоминаем, что сегодня в ЦАО будет временно закрыто движение на ряде улиц и набережных в связи с проведением мероприятия. Через центр будет быстрее – на метро», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в среду и в четверг движение на ряде улиц и набережных в центре города также будет закрыто. Департамент рекомендовал перенести поездки на автомобилях в дни ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дептранс также рекомендовал москвичам использовать метро во второй половине дня из-за возможных перекрытий.
В начале месяца движение транспорта на Большой Никитской улице было перекрыто из-за пожара в историческом здании.