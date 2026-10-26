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Глава МИД Кении прибыл в Москву
Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка
Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.
В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.
Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
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