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ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных у клиентов
Банк России выпустил указание для кредитных организаций определять происхождение денег при совершении операций с большими объемами наличности.
Для физических лиц крупной суммой будет считаться разовое или ежемесячное внесение средств в размере от 5 млн рублей. Такие операции нехарактерны для бизнеса компаний или бытовых нужд граждан, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.
Кредитным организациям предложено выяснять финансовое положение клиентов, запрашивать документы о происхождении денег и контролировать соответствие размера сумм целям операций. Эти меры призваны помочь банкам своевременно выявлять попытки отмывания преступных доходов и введения теневой наличности в легальный оборот.
Новые правила направлены на узкий сегмент клиентов и не затронут интересы добросовестных граждан. Рекомендации могут не применяться к лицам, чья деятельность напрямую связана с расчетами наличными, а также при наличии у банка подтвержденной информации об источниках средств. При возникновении сомнений операции следует квалифицировать как подозрительные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных.
В апреле Банк развития и модернизации промышленности лишился лицензии из-за неоднократных нарушений закона.
В январе Центробанк сообщил о лишении права на работу кредитной организации «Новый Московский Банк» из-за проведения подозрительных операций.