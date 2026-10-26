Члены делегации из Словакии выступили на русском языке на заседании в Москве

Фальков: Члены словацкой делегации выступили на русском на заседании в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Делегация представлена так, что очень многие там говорят по-русски. Со словацкой стороны даже среди тех, кто выступал на расширенном заседании, были те, кто выступал на русском. У меня складывается впечатление, даже более того, я уверен, что многие, если не говорили, то хорошо понимали», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

До этого Фальков сообщал об обсуждении сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и туризме на заседании российско-словацкой межправкомиссии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со словацким коллегой Юраем Бланаром развитие двусторонних связей, кризис на Украине и отношения между Россией и Евросоюзом.

Глава словацкого внешнеполитического ведомства выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового железного занавеса.