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Члены делегации из Словакии выступили на русском языке на заседании в Москве
Фальков: Члены словацкой делегации выступили на русском на заседании в Москве
Некоторые представители делегации из Словакии выступали на русском языке в ходе заседания межправительственной комиссии в Москве, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Делегация представлена так, что очень многие там говорят по-русски. Со словацкой стороны даже среди тех, кто выступал на расширенном заседании, были те, кто выступал на русском. У меня складывается впечатление, даже более того, я уверен, что многие, если не говорили, то хорошо понимали», – цитирует Фалькова РИА «Новости».
До этого Фальков сообщал об обсуждении сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и туризме на заседании российско-словацкой межправкомиссии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со словацким коллегой Юраем Бланаром развитие двусторонних связей, кризис на Украине и отношения между Россией и Евросоюзом.
Глава словацкого внешнеполитического ведомства выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового железного занавеса.