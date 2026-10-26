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Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии
МИД: Лавров обсудил с Бланаром Украину и кризис в отношениях России и ЕС
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со словацким коллегой Юраем Бланаром и обсудил с ним развитие двусторонних связей, кризис на Украине и ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщил МИД.
Стороны обсудили вопросы политического диалога, а также сотрудничество в торговой, экономической, культурной и военно-мемориальной сферах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Бланар прибыл в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось заседание российско-словацкой межправкомиссии. Бланар выступил за сохранение диалога со страной и против создания нового «железного занавеса».
В воскресенье правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу.