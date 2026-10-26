Украинские мошенники похитили у граждан Литвы более 28 тыс. долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Сумма ущерба по новым выявленным эпизодам составила более 1,3 млн гривен, или 28,5 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Совместная следственная группа украинских и литовских правоохранительных органов установила, что сеть колл-центров действовала в Днепропетровске. Злоумышленники представлялись криптоаналитиками и предлагали потерпевшим выгодные инвестиции. С помощью обмана мошенники получали доступ к криптокошелькам жертв и тайно переводили виртуальные активы на подконтрольные счета.

В сентябре украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на Украине могут действовать около 2 тыс. подобных мошеннических колл-центров. В феврале надзорное ведомство уже отчитывалось о разоблачении этих платформ, обманывавших жителей европейских и азиатских стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о предложении зарплаты около 120 тыс. рублей операторам украинских мошеннических колл-центров.

В начале месяца швейцарская межведомственная сеть NEDIK зафиксировала рост киберпреступлений со стороны граждан Украины.

В прошлом месяце злоумышленники на Украине выманили сбережения у десятков европейцев под видом фиктивной юридической компании.