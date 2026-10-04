Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
В Швейцарии зафиксировали рост мошенничества со стороны украинских кол-центров
NZZ: В Швейцарии растет число мошенничеств со стороны украинских кол-центров
Швейцарская межведомственная сеть NEDIK, координирующая борьбу с киберпреступностью, зафиксировала рост числа мошенничеств, предположительно, связанных с украинскими кол-центрами.
Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), полицейская сеть NEDIK, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно, связанных с Украиной, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию по разоблачению преступной организации, причастной к работе мошеннических кол-центров и возглавляемой чиновником офиса генпрокурора. В публикации отмечается, что под удар также попала Швейцария.
Масштабы угрозы иллюстрирует расследование, которое несколько лет ведут власти Берна. Один из фигурантов дела – предполагаемый руководитель нескольких кол-центров в Киеве. По данным газеты, одна из платформ, которой он управлял, причинила в Швейцарии ущерб почти на 4 млн франков (4,84 млн долларов).
Газета со ссылкой на Глобальную инициативу против транснациональной организованной преступности отмечает, что россияне составляли около 10–15% целей украинских кол-центров. По мере усиления борьбы с мошенничеством в России преступники переносили свою деятельность на Европу и США.
Высший антикоррупционный суд Украины 6 сентября отправил под стражу начальника кибердепартамента офиса генпрокурора Сергея Кропиву по делу о прикрытии мошеннических кол-центров с альтернативой залога в размере 120 млн гривен (2,6 млн долларов). Участники схемы получали средства за невмешательство в работу центров и легализовывали их через покупку недвижимости и ценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку на фоне скандала с кол-центрами.
В августе Украине предсказали войну криминала из-за разгрома кол-центров.