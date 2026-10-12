Украинские СМИ сообщили об атаке Ивано-Франковска дронами

Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского

Политолог Корнилов: Трамп потребовал сменить лидера Украины в ответ на хамство Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

«Заявления президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX Илона Маска, что Украине необходимо сменить лидера, стали прямым и логичным следствием слов Владимира Зеленского про «слабость» главы Белого дома и дизельную сделку с Россией», – считает политолог Владимир Корнилов.

По его словам, Трамп принял решение о заключении сделки по дизелю для того, чтоб снизить цены на топливо в США и тем самым улучшить ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов. «Зеленский тоже решил вступить в предвыборную кампанию в США – но на стороне демократов. Он принялся неприкрыто хамить американскому лидеру», – указал собеседник.

«Зеленский явно совершил фальстарт, подумав, что потенциальная победа Демократической партии сделает Трампа бессильным в принятии важных для Киева решений. В итоге президент США прямо указал украинскому деятелю, что тот засиделся на своем посту», – продолжил эксперт.

Спикер также назвал абсурдной реакцию ряда европейских политиков на критику Трампом политической ситуации на Украине. «В Европе заступаются за Зеленского и осуждают американского лидера за требования провести демократические выборы украинского президента», – детализировал аналитик.

«Тем не менее, думаю, Банковая частично осознает реальное положение дел и попытается выйти на контакт с Белым домом силами группы переговорщиков. Киев постарается задобрить Трампа и смягчить его позицию относительно Зеленского», – полагает политолог.

Впрочем, сценарий может развиваться в сторону ужесточения Трампом позиции по украинским выборам, объясняет Корнилов. «Не исключено, что американский лидер жестко потребует проведения на Украине президентской кампании. На ситуацию могут повлиять Маск и другие соратники главы Белого дома», – указал эксперт.

Москва тоже имеет ресурсы для того, чтобы приблизить проведение выборов украинского президента, указал аналитик. «Россия заинтересована в том, чтобы на Украине к власти пришел легитимный лидер, с которым возможно подписывать полноценные соглашения. Поэтому российская сторона могла бы предоставить Киеву гарантии тишины на дни проведения электоральной кампании», – резюмировал спикер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией. По словам американского лидера, Владимир Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать», передает РИА «Новости». «Ему нужно провести выборы», – указал глава Белого дома.

«Эту проблему можно было решить много раз, но Зеленский по какой-то причине не хочет заключать сделку. <…> Думаю, он поступил бы разумно, если бы заключил ее два года назад. Тогда он был бы в гораздо лучшем положении», – отметил американский лидер в общении с журналистами.

Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира», добавил Трамп. «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

С такими заявлениями президент США выступил на фоне переговоров представителей Вашингтона с украинской стороной, которые прошли в Майами в пятницу. Изначально предполагалось, что они продлятся два дня, однако завершились досрочно. Причиной тому послужила сделка по дизелю, о которой Трамп объявил накануне после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Зеленский зашел слишком далеко», – подтвердил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X заявления Трампа. «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – добавил бизнесмен.

Зеленский должен прислушаться к словам Трампа о выборах, согласилась Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. Она также напомнила, что выборов на Украине не было с 2019 года, а Вашингтон больше не может позволить себе ее финансировать. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему внешние акторы не будут терпеть хамство со стороны Киева.